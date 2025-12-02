修斗初代ヘビー級王者であるエンセン井上の頭を後ろから叩き、大騒動の発端となっていたブレイキングダウンの“悪童”が、謝罪要求に対して“まさか”の発言。溝口勇児COOが「謝れよ！」と大激怒する事態に発展した。【映像】溝口COOを激怒させた悪童レオの振る舞い12月1日、朝倉未来のYouTubeチャンネルで、1分1ラウンドの格闘技大会『BreakingDown18』（14日、さいたまスーパーアリーナ コミュニティアリーナ）オーディショ