2025年10月7日夜、フィリピンの首都・マニラから南へ約100km離れた田舎町・キャンデラリアで大捕物があった。逮捕されたのは、日本人詐欺グループのリーダー・岩本三矢子容疑者（34歳）。現地では「アスカ」の名で知られていた人物だ。100キロの巨漢にして、「詐欺の天才」と称された話術の持ち主。特殊詐欺を働き莫大なカネを巻き上げた女詐欺師の正体に気骨のジャーナリストが迫る。前編記事『「詐欺の天才」と呼ばれた女がフィ