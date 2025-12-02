松山ケンイチが主演する2026年1月6日スタートのドラマ『テミスの不確かな法廷』（NHK総合ほか）より、追加キャストとして、鳴海唯、恒松祐里、山崎樹範、市川実日子、和久井映見、遠藤憲一の出演が発表。併せて、キービジュアルが解禁されたほか、音楽をインストゥルメンタルバンド・jizueが担当することが明らかとなった。【写真】鳴海唯ら『テミスの不確かな法廷』追加キャストの場面カット原作は、新聞記者である直島翔が描