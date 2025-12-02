吉澤要人（原因は自分にある。）と雨宮翔（GENIC）をダブル主演に迎え、大人気BLコミックス『親友の「同棲して」に「うん」て言うまで』のドラマ化が決定した。2026年1月12日1時29分より、読売テレビのドラマDiVE枠にて放送される。【写真】『親友の「同棲して」に「うん」て言うまで』原作書影原作は、第15回BLアワード2024でラブコメランキング第5位を受賞した大人気BLコミックス（ろじ／「月刊マガジンビーボーイ」連載／リ