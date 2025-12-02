加藤ローサが主演、3時のヒロイン・福田麻貴が共演するドラマ『婚活バトルフィールド37』が、テレビ東京系にて、2026年1月9日より毎週金曜24時12分に放送されることが決定。加藤＆福田のウェディングドレス姿を含む役ビジュアルも解禁された。【写真】加藤ローサ演じる主人公・赤木ユカ原作キャラも！原作は、2020年第7回新潮社バンチ漫画大賞にて佳作＆審査員特別賞を受賞した猪熊ことりが描く、同名漫画。株式会社・猪熊