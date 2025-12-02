来週（2025年12月8日〜12月14日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2025年12月1日〜12月7日｜総合運＆恋愛運TOP３『自分の良い所を活かしていきましょう』｜総合運｜★★★☆☆収入運がアップしそうです。特に自分の才能を使った働き方なら、増やせやすいでしょ