ドラマ24 軽い気持ちで踏み込んだのは…婚活という名の“戦場”だった！？ 主人公・赤木ユカ役に テレ東連ドラ初主演・加藤ローサ！ そして、婚活歴8年の“理論派こじらせアラフォー”！ 青島智恵子役に 3時のヒロイン・福田麻貴！ 地上波放送後、TVerにて見逃し配信、Lemino・U-NEXTにて見放題配信！ 二人が出会うのは理想の相手か？それとも難敵か？ 戦いの果てに、「