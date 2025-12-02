米金融大手のゴールドマン・サックスが「バーガーキング」の日本事業買収を発表した（写真：日刊工業新聞／共同通信イメージズ）バーガーキングの国内運営会社ビーケージャパンホールディングス（BKJHD）が、香港系ファンドからゴールドマン・サックスへ譲渡されることが分かった。直火焼きパティや大型商品「ワッパー」への支持、比較広告やアプリ施策を背景に、バーガーキングの店舗数は2025年11月末で約310店に拡大。競合各社