浦和の特別指定登録選手で桐蔭横浜大の肥田野蓮治が、デビュー戦でゴール浦和レッズの特別指定登録選手で、来季加入内定のFW肥田野蓮治（桐蔭横浜大）が11月30日のJ1第37節ファジアーノ岡山戦（1-0）でデビュー戦ゴールを決めた。「浦和の未来は明るい」とその将来性に期待する声が早くもあがっている。スコアレスで迎えた後半27分だった。ピッチ中央で浮き球をピタリと足元に収めたMF中島翔哉がドリブルで運ぶと、右サイドを