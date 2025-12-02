オーダースーツの製造・販売をする「オーダースーツSADA」の佐田展隆社長（51）がこのほど、都内にあるトレーニング施設「ミウラ・ドルフィンズ」で低酸素トレーニングを取り入れたことを明かした。佐田氏は今年12月26日から、南米最高峰・アコンカグアに自社のスーツを着た状態で挑戦することを公言している。 【写真】酸素計は11％！通常の半分以下の酸素濃度でも笑顔