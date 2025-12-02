インスタグラムで報告女子ゴルフの岩井明愛（Honda）がインスタグラムを更新。先週末の国内女子ゴルフ今季最終戦、JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ（宮崎CC／6543ヤード、パー72）での姉妹コーデに言及すると、反響が寄せられている。国内女子ゴルフの今季最終戦に双子の妹・千怜（Honda）とともに出場。11月29日の第3日では同組で回った。白のウエアに、青のパンツを合わせたお揃いのコーデでラウンドし、ギャラリ