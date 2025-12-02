元子役で、人気YouTuberのてんちむ（32）が1日までに自身のインスタグラムやXなどのSNSを更新し、「ブラの借りはブラで返すべく、ブラ事業も始めました！」と報告した。 【写真】新商品のため様々な資料を集め、真剣に討議する てんちむは過去にバストのサイズアップを謳ったナイトブラをプロデュース。YouTubeなどでは、自分の努力のみでバストサイズがアップしたとして商品の紹介や宣伝を行っていたが、2020年に豊胸