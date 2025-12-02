ラオスを訪問された愛子さま（2025年11月19日、ビエンチャンの日本語パートナーズ受け入れ校にて）／写真：代表撮影・共同通信社（つげ のり子：放送作家、皇室ライター）12月1日、24歳の誕生日を迎えられた天皇皇后両陛下の長女・敬宮愛子さま。今年は両陛下と共に沖縄や長崎を訪れ、平和への思いを新たにされたほか、能登半島地震の被災地で災害ボランティアの現場を視察されるなど、皇族としての活動を精力的にこなされた。