1990年代にグラビアやTVで人気を集めていた、タレントの井上晴美（51）が、11月28日に放送されたABEMAのバラエティー番組「ダマってられない女たち season2」第13話に登場。当時話題になった“坊主”グラビアや、現在の暮らしについて赤裸々に語った。 【写真】2006年当時の井上現役時代のギラギラ感が残った力強い表情 井上は1991年、16歳の時にアイドルグループ「桜っ子クラブさくら組」のメンバーと