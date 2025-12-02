西部謙司が考察サッカースターのセオリー第77回エベレチ・エゼ日々進化する現代サッカーの厳しさのなかで、トップクラスの選手たちはどのように生き抜いているのか。サッカー戦術、プレー分析の第一人者、ライターの西部謙司氏が考察します。今季プレミアリーグで首位に立ちCLも５連勝のアーセナルで、10番をつける新加入のエベレチ・エゼを取り上げます。欧州トップクラスを走るクラブで適応力の高さを見せています。ア