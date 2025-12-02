巨大ECサイトを運営するアマゾンの影響で、これまで多くの小売店が閉店の憂き目に遭ってきた。その最たる事例としてたびたび語られるのが、米国トイザらスの倒産だ。日本の民事再生にあたる「チャプター11」を2017年に申請したものの、再建に失敗し、2018年には全店舗が閉店。現在は店舗運営を徐々に復活させているが、最盛期には及ばない。しかし、当時の決算書を改めて精査すると、“トイザらス殺し”の真犯人が浮かび上がってく