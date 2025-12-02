舞子ビラ神戸にて、毎年好評を博している「おせち料理」の予約受付を開始！2025年12月19日(金)まで、WEBまたは電話にて予約を受け付け中です。 舞子ビラ神戸「おせち料理」  予約期間：2025年12月19日(金)16：00までお渡し・お届け日：2025年12月31日(水)限定受け取り方法：来館(本館3階 特設カウンター) または クール便配送(送料別途)予約方法：公式WEBサイト予約専用ページ または 電話 舞子ビラ神戸のホテ