「めるる」ことタレントで女優の生見愛瑠（23）が2日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。「どんぐりみたい」と書きだしためるる。デートのような距離感のショットをアップした。ブラウンのニット帽を着用しどんぐりのフォルムに似たスタイルに変身。カメラ目線から目線を外しキュートな表情を浮かべた。ファンからは「とても可愛くて愛おしいです」「かわいすぎるどんぐり」「暖かそうですね」「