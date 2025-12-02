高級「生」食パン専門店乃が美は、世界的なプレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」が監修した冬の新作を、2025年12月1日(月)より期間限定で販売中！今回登場するのは、前回好評だった商品をさらにリッチに進化させた「ショコラ「生」食パン エクストラ」と、初登場となる「ホワイトチョコレートクリーム」の2品です。今回は初登場となる「ホワイトチョコレートクリーム」を紹介します。 乃が美 ゴディバ監修「ホワイトチ