「セント・フォース」に所属する刈川くるみアナウンサーが１１月２８日付で自身のインスタグラムを更新。海外での撮影の様子を公開した。「１ｓｔ写真集、ヤングジャンプ、たくさんの反響をありがとうございます」と書き出し、「撮影は、大自然のあるニュージーランドで行いました」と報告した。「こちらのカットはニュージーに着いて最初に撮ったもの。実はこれお風呂なんです。２０時間ほど移動したので、とっても気持ちよ