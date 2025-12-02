朝ドラ「ばけばけ」（NHK）ではラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルとするヘブンがたびたびカンシャクを起こし、小泉セツをモデルとするトキ（〓石あかり）を困らせている。ハーンの評伝を書いた工藤美代子さんは「アメリカでの結婚・離婚歴のあるハーンだが、セツはまさにハーンを受け止められる女性だった」という――。※本稿は、工藤美代子『小泉八雲漂泊の作家ラフカディオ・ハーンの生涯』（毎日文庫）の一部を再編