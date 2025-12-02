ロボットに人工知能（ＡＩ）を搭載する「フィジカルＡＩ」が注目を集めている。従来のＡＩがデジタル空間内でのデータ処理や画像・文章の生成に留まっていたのに対し、フィジカルＡＩは現実空間の状況を認識し、ロボットなどを効率的に動かして自ら作業を実行できる。具体的には、産業用ロボット、自動運転車、ドローンなど、幅広い分野でのアップデートが期待されている。世界経済フォーラムの報告書では「産業の自動化で新時代を