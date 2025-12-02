日本航空（JAL）は、永久不滅ポイントからJALマイレージバンクのマイルへの交換で、通常より交換レートをアップする「マイル20％レートアップキャンペーン」を、12月1日から31日まで実施する。1口200ポイントで通常500マイルのところ、1口ごとにボーナスマイル100マイルをプレゼントする。キャンペーンへのエントリーが必要となる。通常分のマイルはポイント交換手続き後、3週間から4週間で口座に反映される。ボーナスマイルの積算