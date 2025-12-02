世界的マリンバ奏者の塚越慎子さんが7月に結婚し、現在妊娠していることを2日までに自身のSNSで明かした。出産は12月末を予定しているとした。自身のインスタグラムで「【ご報告】いつも温かく応援してくださっている皆様へ」として文書の画像を投稿。文書には「私事ではございますが、このたび、かねてよりお付き合いしておりました方と7月に結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と、結婚していたことを報告した。さ