元フジでフリーアナウンサーの加藤綾子（４０）が１１月２９日付で自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。「テレビ東京『ナゼそこ？＋』衣装です。２週分どーぞ」とつづり、指輪やイヤリングをつけたドアップの写真や、黒のワンピースを着た全身のショットなどを披露した。この投稿にファンからは「４０歳に見えない」「綺麗です」「相変わらずの美しさ」「スタイル良いな」などの反応が寄せられている。