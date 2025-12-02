これからの時代、貯金だけで老後に備えると、「インフレ」と「長生きリスク」におびえて暮らすことに……。そこでおすすめしたいのが、公的年金の「繰下げ受給」だ。ファイナンシャル・プランナーで、著書に『これだけ差がつく！ 老後のお金』がある首藤由之氏が、その「すさまじい威力」について解説する。年金繰下げは65歳以降の「魔術」日本の公的年金の受給開始は原則65歳ですが、今、年金は60歳から75歳までの間、もらいたい