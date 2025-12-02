1934年設立。日本のワインのリーディングカンパニー。06年よりキリングループに入り、キリングループのワイン事業の中核となっている。社長を務める大塚正光氏（55歳）の休日の過ごし方とは？（撮影／西粼進也）代表取締役社長大塚正光69年、大阪府生まれ。法政大学経済学部卒業後、93年にキリンビール入社。05年、上海・復旦大学留学。15年、キリンホールディングス経営企画部主幹。22年、ファンケル海外事業部本部海外事業