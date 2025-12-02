子どもの自己肯定感をどう育てればいいか、悩む親は多い。不登校や学校でつまずきがあると、子どもが自分を責めてしまうこともある。子どもが自信を持てるように、どんな声かけをしたらいいのか、迷ってしまうこともある。こうした親の悩みに向き合い、具体的なアドバイスを届けているのが池添素さん。池添さんは40年以上にわたり、不登校の子どもとその親4000組以上に寄り添ってきた相談員で、親子の悩みや不安に丁寧に耳を傾け、