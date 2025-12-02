【著者インタビュー】安壇美緒さん／『イオラと地上に散らばる光』／角川書店／1870円【本の内容】《他人の不幸や失敗だけが、俺の心を軽くする。そういうものを追っている時だけ、自分の人生から目を背けることができた。なんでもいいから事件が起きて、誰かが炎上して欲しい》。そんな感慨を持ってSNSを見ていた小菅一成の目に留まったのは、自分の所属する「リスキー」発のネット記事。ワンオペ育児で追い詰められた母親が夫の