麻薬を運搬していたとする船に対し、アメリカ軍が9月に行った攻撃をめぐり、トランプ政権は攻撃が2回続けて行われたことを認めました。再攻撃の際、船に生存者がいたかどうかについては明らかにしませんでした。ホワイトハウスレビット報道官「9月2日の攻撃はヘグセス国防長官がブラッドリー海軍大将に許可した。（再攻撃は）海軍大将が自身の権限と船の確実な破壊を指示した法律の範囲内で適切に行った」ホワイトハウスのレビッ