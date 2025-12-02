ロシア大統領府は、ロシア軍が攻勢を強めていたウクライナ東部の要衝ポクロウシクを制圧したと発表しました。ロシア大統領府は1日、プーチン大統領が前日11月30日にロシア軍の司令部を訪問し、ゲラシモフ参謀総長らからウクライナ東部ドネツク州の要衝ポクロウシクと北東部ハルキウ州ボウチャンシクの制圧について報告を受けたと発表しました。公開された映像には、プーチン氏が軍服姿で報告を受ける様子が映されています。ポクロ