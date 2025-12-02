天守台風デザインのクッションがSNS上で大きな注目を集めている。【写真】天守台風デザインのクッションが話題です「【今売れています】大小の天守台クッションがそろい踏み」と紹介したのはニッポン城めぐりの公式Xアカウント（@cmeg_jp）。積み上げられた石垣をプリントした大小2種類のこのクッション。座ったり抱えたりするだけで大名気分に浸れそうなこの「天守台クッション」について、ニッポン城めぐりプロデューサーの坂本