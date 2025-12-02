1970年の大阪万博で初めて披露され、日本の代表的な反戦歌として歌い継がれる「戦争を知らない子供たち」。多くの人にとって馴染み深いのは、翌71年に発売されたジローズ（杉田二郎、森下次郎）名義の方かもしれないが、万博会場で最初に歌い、ジローズより先にレコードを出したのは、全国のフォークグループから集められた精鋭でつくる「全日本アマチュア・フォーク・シンガーズ」だ。メンバーの1人だった音楽家の浦田博信さんが