女優の原菜乃華（２２）が１１月２９日付で自身のインスタグラムを更新。幼少期の写真を公開した。「アナザースカイ、今夜２３：００〜です。北海道に行ってきました！ぜひ」とつづり、日本テレビの「アナザースカイ」に出演したことを告知。熊のぬいぐるみを手にもった幼少期と現在のショットをアップした。この投稿にファンからは「天使だこれは」「大きくなったね」「一生美人」「女神降臨」「可愛すぎる」などの反応が集