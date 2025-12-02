モデルでタレント・佐藤かよ（３６）が１１月２７日付で自身のインスタグラムを更新。スポーツウエア姿を公開した。「最近寒くなって食欲が、、、また運動頑張らないと」とつづり、ピンクのタンクトップに黒のジャケットを羽織ったジムでの自撮り写真をアップした。この投稿にファンからは「スタイル抜群」「マジ綺麗だなぁ」「可愛い」「最高」などのコメントが寄せられている。