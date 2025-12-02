女優・土屋太鳳の姉でチアリーダーの土屋炎伽さんが１１月２９日付で自身のインスタグラムを更新。チア姿を公開した。社会人アメフト「Ｘリーグ」のチアリーディングチーム「ブルーサンダース」に所属している土屋さんは「明日はいよいよ最終節どんなときも会場に足を運んで精一杯応援してくださる方々へ心からの感謝を込めて、明日もサイドラインから応援を届けます。今シーズンラスト皆さんと応援できることを楽しみにしてお