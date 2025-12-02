ニューヨーク証券取引所のトレーダー＝1日（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】週明け1日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は6営業日ぶりに反落し、前週末比427.09ドル安の4万7289.33ドルで取引を終えた。米長期金利の上昇が相場の重しとなり、売り注文が優勢だった。米サプライ管理協会（ISM）がこの日発表した11月の製造業総合景況指数が振るわず、市場予想を下回ったことも投資家心理を冷やした。一方、米連邦