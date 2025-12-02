自然の情景と日本の美意識を映し出す、グランドセイコーの最新作を特集。今回はその後編をお届けする。信州の夜明けを映した限定モデル「SLGB005」、四季の詩情をまとったGMTモデル「SBGM255」「SBGM257」、そして雪原の静けさを宿すクオーツ「SBGX357」。いずれも、時を超えて語り継がれる美と精度を追求した逸品だ。○幻想の夜明けを刻む。グランドセイコー Evolution 9 Collection スプリングドライブU.F.A.限定モデル「SLGB005