【ニューヨーク＝木瀬武】１日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前週末比４２７・０９ドル安の４万７２８９・３３ドルだった。暗号資産（仮想通貨）の代表的な銘柄「ビットコイン」の価格が急落したことなどが、投資家心理の悪化につながった。下落は６営業日ぶり。米長期金利が上昇したことも嫌気された。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が９〜１０日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で追加利下げに