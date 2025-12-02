アメリカのホワイトハウスはトランプ大統領のMRI検査の結果を公表し、「優れた健康状態を維持している」と評価しました。ホワイトハウスは1日、2025年10月にトランプ大統領が受けたMRI検査の結果を公表しました。それによりますと心臓や主要な血管に異常はみられず「非常に良好」で、「炎症や血栓の兆候もなく非常に健康的」だということです。また、腹部の画像診断の結果についても「全ての主要な臓器も非常に健康で十分に血液が