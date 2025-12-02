フジテレビ系ドラマ『ヤンドク!』(1月12日スタート、毎週月曜21:00〜)に、向井理、宮世琉弥、吉田鋼太郎が出演。向井と宮世は主演の橋本環奈と初共演、吉田は同じ作品への出演経験はあるが、セリフの掛け合いがある共演は初めてとなる。(左から)吉田鋼太郎、向井理、宮世琉弥ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波(橋本環奈)が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく同ド