寒さが深まる季節に恋しくなるのが「鍋料理」。その中でも今注目されているのが、韓国発の海鮮うま辛鍋「ナッコプセ」です。そこで今回は、このナッコプセ人気にあわせて、海鮮の魅力を存分に味わえる鍋レシピを5つご紹介します。プリッとしたエビ、旨みたっぷりのカキやアサリなど、海の幸を贅沢に楽しめる鍋ばかりです。おうちで特別なひとときを過ごせますよ。ぜひ参考にしてください。■今年のトレンド「ナッコプセ」とは？「