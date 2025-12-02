この漫画は書籍『娘が23歳年上の彼氏を連れてきました』（著者：蟹乃 まよ）の内容から一部を掲載しています（全17話）。 ■これまでのあらすじ過去に付きまといの被害に遭い男性恐怖症だった娘。トラウマを克服した娘が連れてきたのは、23歳年上の男性だった。母は反対しながらも理解しようと葛藤する。しかしある日娘が突然街中で抱き着いてきた。誰かにつけられていると言うのだ。いったん家で落ち着いて…娘のためなら何でもす