ドル円、後半に下げ渋るも一時１５４．６５円付近まで下落＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は序盤に売りが強まり、１５４円台に下落。一時１５４．６５円付近まで下落する場面も見られた。心理的節目の１５５円を下回り、２１日線も下回っていたが、後半は押し目買いも見られ、１５５円台半ばまで買い戻されている。 本日は植田日銀総裁の名古屋での講演に敏感に反応。「仮に利上げしても金融環境は緩和的だ