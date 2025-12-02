【エルサレム共同】パレスチナ自治区ガザの保健当局は1日、治療のため域外への移送を待っていた約千人の傷病者が死亡したと発表した。昨年5月以降の人数としている。イスラエル軍が最南部ラファでの地上作戦に伴い、患者の域外移送に使うラファ検問所を閉鎖したことが影響したとみられる。検問所の閉鎖が被害拡大を招いていることが浮き彫りとなった。保健当局によると、約千人は国連などに登録され、治療のためガザ域外に移送