“インスタグラビアの女王”として支持される似鳥沙也加が、完全受注生産によるハードカバーフォトブックを2026年3月末にリリースする。最新電子作品『ふれあ、』『ふりる。』で見せた異なる2つの魅力を軸にしたアザー版で、新規カットを多数収録する。【写真】「着てる？」大胆な美ボディショットを公開した似鳥沙也加似鳥は最強スタイルとルックスで人気を集め、“日本一映えるカラダ”としてSNSでも圧倒的な存在感を示して