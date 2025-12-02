本日12月2日（火）、豪華MC3人による番組『徹子＆純次＆良純の世界衝撃映像の会』第6弾が放送される。MCは大の衝撃映像好きの黒柳徹子に加え、高田純次＆石原良純コンビの超異色な3人が、世界中から集められた衝撃映像を見て驚き＆笑いの連続。ゲストには、榊原郁恵、劇団ひとり、池田美優（みちょぱ）を迎えたメンバーで大盛り上がりする。◆徹子のエピソードにスタジオ大爆笑！今回は2025年の総決算ということで、世界中の衝撃映