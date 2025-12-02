原因は自分にある。の吉澤要人とGENICの雨宮翔がW主演を務める連続ドラマ『親友の「同棲して」に「うん」て言うまで』が、2026年1月12日より読売テレビのドラマDiVE枠で放送されることが決定した。 参考：杉咲花が代表作を更新し続ける理由『おちょやん』から『冬のなんかさ、春のなんかね』へ 第15回BLアワード2024でラブコメランキング第5位を受賞した、ろじによる同名コミックスを実写ドラマ化する本作は、感情が