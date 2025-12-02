当時勤務していた愛知県稲沢市の金融機関で、顧客の預金およそ1500万円を横領したとして32歳の男が逮捕されました。逮捕されたのは、江南市松竹町に住む坪井良将容疑者(32)です。警察によりますと、去年2月から10月にかけ、当時勤務していた稲沢市内の金融機関の支店で顧客6人の預金あわせておよそ1500万円を横領した疑いが持たれています。坪井容疑者は当時、個人や企業の預金を扱う渉外の担当で、顧客から現金を預かりタ