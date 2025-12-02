ラ・リーガ 25/26の第14節 ラヨ・バリェカノとバレンシアの試合が、12月2日05:00にエスタディオ・デ・バジェカスにて行われた。 ラヨ・バリェカノはアルバロ・ガルシア（MF）、ホルヘ・デフルトス（FW）、フラン・ペレス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバレンシアはウーゴ・ドゥーロ（FW）、ディエゴ・ロペス（FW）、アンドレ・アウメイダ（MF）らが先発に名を連ねた